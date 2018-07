Palmeiras quer embalar diante do Atlético-MG no adeus ao Pacaembu

No último encontro com o Atlético-MG, dia 4 de setembro, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 no Independência e deu adeus à Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo após a queda de Ricardo Gareca e o time estava devastado, com moral baixa e vendo o rebaixamento no Brasileiro como algo real. Três meses depois, o clima é outro e o jogo desta sexta-feira, às 19h30, é uma mistura de nostalgia, pelo adeus ao Pacaembu, e confiança em sacramentar o quanto antes a permanência na elite nacional.

A partida deve ser a última do Palmeiras como mandante longe do Allianz Parque. Não dá para assegurar que nunca mais o time volte ao Pacaembu, já que existe uma cláusula no contrato da arena que dá ao time prioridade para mandar seus jogos, mas, caso a WTorre precise utilizar o estádio no mesmo dia, a equipe vai atuar em outro lugar com o aluguel pago pela construtora. Certo mesmo é que no dia 19 finalmente o Alviverde voltará para casa, diante do Sport.

"Vimos que todo mundo que tem jogado fora de sua casa tem sofrido um prejuízo grande, em alguns casos brigando contra o rebaixamento, como aconteceu com a gente. A volta para nossa casa fará o time crescer novamente", apostou o técnico Dorival Júnior.

Após passar por várias casas, o Palmeiras se instalou no Pacaembu nesses pouco mais de quatro anos que levou para a construção da arena. No total, foram 104 jogos no estádio, sendo 60 vitórias, 24 empates e 20 derrotas.

Para dar adeus ao Pacaembu com chave de ouro, Dorival aposta tudo no entrosamento de um time que ganha confiança jogo a jogo e que, se vencer nesta sexta, se distancia ainda mais da ameaça de queda. O Palmeiras é o 13.º colocado com 39 pontos, cinco a mais que o Coritiba, melhor time dentro da zona de rebaixamento.

A formação será praticamente a mesma dos últimos jogos. O volante Wesley está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Leandro não joga por causa de um edema ósseo. A boa notícia é o retorno do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Henrique (15 gols), que cumpriu suspensão diante do Bahia.

A dúvida do treinador é que existem duas vagas para três jogadores: Mazinho, Mouche e Allione. Dorival testou várias formações, sempre usando dois desses três jogadores, e gostou de todas elas. A tendência é que Mazinho e Mouche sejam os escolhidos. De acordo com o que se viu nos treinos da semana, caso opte por Allione, Valdivia deve ser avançado, independentemente de quem saia.

MAGO AMEAÇADO

Pendurado com dois cartões amarelos e convocado para a seleção chilena, Valdivia viverá um dilema. Se for advertido, não enfrenta o São Paulo, domingo que vem. Caso consiga se controlar esta sexta-feira, mas leve cartão no clássico, não estará presente na inauguração da arena. Paralelamente a isso, ele tenta conseguir a liberação da seleção, pois, do contrário, será desfalque nos dois próximos jogos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Valdivia e Mazinho; Mouche (Allione) e Henrique

Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-MG: Victor; Alex Silva, Edcarlos, Tiago e Pedro Botelho; Pierre, Leandro Donizete, Eduardo e Rafael Carioca; Dodô e Marion

Técnico: Levir Culpi

JUIZ: Emerson Luiz Sobral (CE)

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo

HORÁRIO: 19h30