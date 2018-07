Palmeiras quer esquecer Campeonato Brasileiro e mira Sul-Americana

SÃO PAULO - Após duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deixa de lado a competição nacional e mira suas atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time alviverde enfrenta o Millonarios, às 21h45 (de Brasília), em Bogotá, e apesar do cansaço dos jogadores, o técnico Gilson Kleina espera pela classificação.

O treinador ainda não definiu quem viaja para a Colômbia, mas são grandes as chances de Barcos, Marcos Assunção e Maurício Ramos serem poupados. Um problema extra para o treinador é o fato dele não poder contar com todo o elenco, já que apenas 25 atletas estão inscritos. Patrick Vieira e João Denoni, por exemplo, não poderão jogar.

"O que pode atrapalhar é que os mesmos jogadores do Brasileiro vão jogar a Sul-Americana. Se pudesse fazer uma mescla, seria melhor. Temos alguns jogadores que estão com dores ou muito desgastados. Vamos analisar e ver o que é melhor para a equipe. Mas mesmo com as dificuldades, vamos para a Colômbia em busca da classificação. Vamos tentar fazer um bom jogo e trazer a classificação", garantiu o treinador.

No primeiro jogo pelas oitavas de final, disputado no Pacaembu, o Palmeiras venceu por 3 a 1 e pode perder por até um gol nesta terça.