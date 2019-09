Palmeiras quer estragar clima de festa do Flamengo para superar crise

Era para ser uma possível prévia da semifinal da Copa Libertadores. Mas será um jogo importante para abafar o momento ruim. O Palmeiras visita o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, para buscar acabar com o clima triste no ambiente do clube e tentar encerrar a imensa euforia carioca após uma semana de ótimos resultados.

O Flamengo conquistou no último domingo a liderança do Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará por 3 a 0, no Castelão, e completou a jornada ao passar pelo Inter na quarta-feira e voltar à semifinal da Copa Libertadores após 35 anos. O êxtase toma conta da torcida rubro-negra e o Maracanã deve receber mais de 60 mil torcedores para o jogo.

Por outro lado, o Palmeiras acumulou nos últimos dias a eliminação na Copa Libertadores diante do Grêmio e amargou nos dias seguintes um ambiente ruim. A torcida reclamou do resultado, o elenco admite a necessidade de melhorar e a diretoria, pressionada, convocou uma entrevista coletiva para defender o trabalho realizado no planejamento do elenco para 2019.

Para aumentar a tristeza alviverde, o encontro com o Flamengo repete o que seria a semifinal da Copa Libertadores caso tivesse se classificado diante do Grêmio. O compromisso no Maracanã marca o início de uma nova fase na temporada, com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar e também para salvar uma temporada até agora sem títulos.

❤️ A semana que fez o @Flamengo voltar à semi da #Libertadores após 3⃣5⃣ anos! Do Maraca ao Beira-Rio! Da explosão no Rio ao susto no Sul... O que as lentes flagraram de muito perto nos campos e nas arquibancadas! No fim, ecoou o grito de uma Nação! Deu #Flamengo! pic.twitter.com/JBDJtKwuq3 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 30, 2019

A partida traz ao Palmeiras o desafio de encarar o maior rival de outro Estado. O Flamengo se tornou nos últimos anos o principal adversário nacional fora do âmbito paulista, ao polarizar com o clube as disputas pelos títulos dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, em concorrências marcadas por muitas provocações entre as torcidas e até entre os próprios elencos.

A virada! A explosão gremista no gol de Alisson, de um ângulo que você ainda não viu! Que festa da torcida do @Gremio na #Libertadores! pic.twitter.com/ni3dX3GcLE — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 28, 2019

A rivalidade se estendeu também ao mercado de transferências. Os clubes ficaram marcados nas últimas janelas por investimentos elevados em reforços, como foi o caso do time carioca, que aplicou mais de R$ 100 milhões em contratações para 2019. "O Palmeiras tem uma grande equipe, nós também. Dentro da nossa casa, nós somos fortes. Nos 90 minutos, vence quem estiver mais focado", disse o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo.

ESCALAÇÕES

O Flamengo vai para o jogo com pelo menos uma alteração. Como o volante colombiano Cuellar foi vendido para o Al Hilal, da Arábia Saudita, Piris da Motta ou Gerson devem aparecer no meio-campo. No resto, o time deve ser o mesmo escalado na quarta-feira, contra o Inter.

O técnico Luiz Felipe Scolari terá como principal novidade no Palmeiras a presença do volante Felipe Melo. O jogador conseguiu efeito suspensivo, está livre de cumprir uma punição de quatro partidas no Campeonato Brasileiro e vai para o jogo. A principal dúvida é o meia Bruno Henrique, com dores após ter sofrido uma pancada no pé direito.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Piris da Motta (Gerson) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Matheus Fernandes) e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Horário: 16h

Local: Maracanã, no Rio

Na TV: Globo