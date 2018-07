Palmeiras quer evitar pagar salário de jogadores em dólar

Na busca por reforços de peso para a disputa da Libertadores, o Palmeiras já tem definido que a ideia é evitar contratar jogadores para receber em dólares. O temor é que o time acabe sendo vítima da crise econômica, como aconteceu envolvendo os argentinos Allione, Mouche e Cristaldo.

Os três, assim como o zagueiro Tobio - que foi para o Boca Juniors - , foram contratados com salário pagos em dólar. Na época em que eles chegaram a moeda americana estava variando entre R$ 2,20 e R$ 2,28. Atualmente, o valor está na casa dos R$ 3,75, o que dá um aumento de cerca de 74%.

A intenção é tentar acertar com jogadores que atuam no exterior para receberem em real, mesmo o caso de jogadores estrangeiros. A fragilidade da moeda brasileira diante do dólar é um dos motivos que ajudou o Palmeiras a não levar adiante o interesse no meio Dario Conca.

Dois jogadores estão próximos de acerto e para receber em real. O zagueiro Roger Carvalho tem conversas adiantadas e pode acertar nos próximos dias. O volante Rodrigo, cobiçado também por Fluminense e São Paulo, parece mais próximo de um acerto com o time Alviverde.