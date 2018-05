Palmeiras quer evitar zebra em primeiro mata-mata depois de final traumática

Decisão de confronto eliminatório no Allianz Parque, com vantagem do empate, favoritismo e vitória no jogo de ida por um gol de diferença. O Palmeiras revive uma situação parecida à da decisão do Campeonato Paulista para receber o América-MG, nesta quarta-feira, às 21h45 pelas oitavas de final Copa do Brasil. No primeiro mata-mata desde a derrota para o Corinthians, perder também será um fracasso.

Se a derrota na decisão do Estadual ainda causa incômodo, deixar escapar a classificação diante do América-MG também poderá causar crise parecida. Afinal, a Copa do Brasil é a chance de título mais próxima, com encerramento em outubro e distante sete jogos de uma possível conquista.

"A gente tem um fator casa muito forte, que isso venha a prevalecer. Temos de entrar concentrados e mobilizados. Temos vantagem, mas não tem nada definido", disse o atacante Willian. O time do técnico Roger Machado ganhou o jogo de ida, em Belo Horizonte, por 2 a 1. Por isso, depende de um empate para ir às quartas de final da competição. Em caso de derrota simples, a disputa da vaga irá o para os pênaltis.

O Palmeiras tem como principal baixa o colombiano Borja. O artilheiro do time na temporada com 15 gols viajou para defender a seleção do seu país e deve ser substituído por Willian. A novidade é o retorno de Dudu. Após cumprir suspensão contra o Bahia, no sábado, pelo Brasileirão, o atacante está liberado para o jogo.

A partida pode valer ao Palmeiras o 200º gol no Allianz Parque. Até agora o clube marcou 199 vezes na nova arena. Desde a inauguração do estádio, em novembro de 2014, foram 107 partidas no local, com 70 vitórias, 19 empates e 18 derrotas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X AMÉRICA-MG

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian. Técnico: Roger Machado.

AMÉRICA-MG: João Ricardo, Norberto, Matheus Ferraz, Messias e Giovanni; Leandro Donizete, Juninho e Serginho; Luan, Aderlan e Judivan. Técnico: Enderson Moreira

Juiz: Jean Pierre Lima (RS).

Horário: 21h45

Local: Allianz Parque

TV: Globo e SporTV