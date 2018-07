Palmeiras quer Itália em festividade do centenário

"Já temos conversas para trazer a Itália aqui no Palmeiras. Seria um grande acontecimento para o nosso centenário", anunciou Tirone, que não deu detalhes sobre os primeiros eventos festivos do clube. O Palmeiras completará 100 anos somente em 2014, no dia 26 de agosto.

Os primeiros eventos serão comandados por uma comissão a ser estabelecida pela diretoria. Ilustre torcedor do Palmeiras, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, será um dos convidados para integrar a comissão. "Vamos montar uma comissão que vai cuidar de todos os projetos do centenário do clube já a partir do próximo ano. Não podemos ficar parados", disse o presidente.

A seleção da Itália confirmou sua vaga na Copa das Confederações, que serve de preparação para a Copa do Mundo, na quinta-feira ao avançar à decisão da Eurocopa. A classificação foi automática porque a outra finalista, a Espanha, já tem vaga assegurada por ser a atual campeã mundial.

O convite aos italianos para as primeiras festividades seria o primeiro passo do Palmeiras para acertar uma parceria para ceder seu CT aos europeus durante a Copa do Mundo de 2014. "Nos dois últimos anos, recebemos a cúpula de grandes seleções, como Inglaterra, Alemanha e a própria Itália. Também recebemos a seleção italiana feminina de futebol durante o início deste ano e eles gostaram muito do nosso centro de treinamento. Vamos trabalhar essa possibilidade com muito carinho", declarou Tirone.