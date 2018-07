Palmeiras quer repetir primeiro turno em 'mini-Carioca'

SÃO PAULO - O Palmeiras tem pela frente três jogos seguidos contra equipes cariocas no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta Botafogo e Fluminense como mandante, em confrontos que serão disputados em Araraquara, no interior de São Paulo, e também encara o Flamengo no Rio.

No primeiro turno, o time ainda comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu duas vitórias e uma derrota contra esses mesmos adversários, resultados que, se acontecerem nesta sequência atual, dependendo também da situação de Bahia e Sport, principais concorrentes na luta para não cair, podem até tirar o Palmeiras da zona de rebaixamento.

Pelo primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Botafogo por 2 a 1, no Rio, com dois gols de Barcos. Em seguida, perdeu para o Fluminense, também no Rio, por 1 a 0, gol de Jean. E se reabilitou derrotando o Flamengo por 1 a 0, em Barueri, novamente com gol de Barcos.

O Palmeiras ocupa atualmente a 18ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E encara o Botafogo no domingo em Araraquara.