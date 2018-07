Palmeiras quer reunião esta semana com Alex

A ideia é saber se vale a pena esperar que ele deixe o Coritiba ou se o melhor é correr atrás de outro nome para o setor. A intenção de Alex era ficar no time paranaense ano que vem e encerrar a carreira, mas a relação com o presidente pode fazê-lo mudar de ideia. Recentemente, Vilson fez duras críticas ao elenco do Coritiba e Alex tomou as dores do grupo.

Além disso, ele já manifestou publicamente sua admiração e amizade com o técnico Gilson Kleina - que é seu padrinho de casamento - e isso pode ajudar na negociação.

Outro jogador para o setor que também está na mira é Bruno César. As negociações com o atleta vão bem, mas o problema é conseguir entrar em acordo com o Al Ahli, da Arábia Saudita, clube que detém seus direitos federativos.

Os árabes querem um valor muito acima do que o Palmeiras pretende pagar pelo jogador. A diretoria alviverde corre para conseguir anunciar pelo menos um bom reforço antes de acabar o ano.