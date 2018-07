Palmeiras quer vaga na Copa do Brasil para sair de momento ruim na temporada

Mesmo sem ser a competição mais importante do ano para o Palmeiras, a Copa do Brasil virou a salvação para tirar o clube de um momento ruim. Por isso, nesta quarta-feira, contra o Inter, em Porto Alegre, a equipe espera confirmar passagem para as quartas de final para superar a derrota no último sábado no clássico com o São Paulo, pelo Nacional.

O resultado negativo no Morumbi deixou o Palmeiras com duas derrotas em três rodadas no Campeonato Brasileiro e levou o elenco a ter bastante cuidado com a Copa do Brasil. O técnico Cuca teme que uma eliminação influencie na sequência de partidas. A partir de domingo a equipe inicia uma série de sete jogos pelo Brasileirão ao longo de três semanas.

Além da vantagem de 1 a 0 construída no Allianz, o Palmeiras pensa com carinho na Copa do Brasil porque ela se tornou a chance de título mais próxima na temporada para o time. Restam cinco jogos até a decisão, que será disputada entre setembro e outubro, antes, portanto, das definições do Brasileirão e da Copa Libertadores.

O elenco treinou nesta terça-feira em São Paulo em atividade fechada aos jornalistas e sem a realização de entrevistas. O meia Guerra foi poupado do trabalho e não deve enfrentar o Inter. As outras baixas são a do zagueiro Juninho e do lateral Mayke. Ambos não podem atuar por já terem defendido outras equipes durante a competição em 2017.

Em relação à Libertadores, a o Palmeiras enviou nesta terça à Conmebol uma nova defesa para diminuir a pena de seis jogos aplicada pela entidade ao volante Felipe Melo.

O time gaúcho anunciou a contratação do técnico Guto Ferreira, que deixa o Bahia e assume o trabalho a partir de quinta-feira no lugar de Antonio Carlos Zago. O Colorado será comandado no Beira-Rio pelo interino Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

INTER X PALMEIRAS

INTER: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Marcelo Cirino e Nico López. Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Tchê Tchê, Jean, Raphael Veiga e Dudu; Willian (Borja). Técnico: Cuca.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Horário: 21h45.

Na TV: Globo e SporTV.