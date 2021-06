Palmeiras quer vitória em casa contra o América-MG para embalar no Brasileirão

Com problemas para montar a defesa, o Palmeiras recebe o América-MG neste domingo, às 11h, no Allianz Parque, disposto a marcar uma nova fase no torneio. O time do técnico Abel Ferreira aposta num embalo que justifique sua condição de postulante ao título. E a vitória de 3 a 0 sobre o Juventude pode ter servido como um divisor de águas.

“Conquistamos uma boa vitória fora de casa e diante de um time organizado. Isso tem que ser valorizado”, afirmou Abel Ferreira após o triunfo.

Leia Também Luan sofre edema e vira dúvida no Palmeiras; Patrick de Paula volta a treinar

O sistema defensivo é o setor que vem causando mais preocupação. Gustavo Gómez está disputando a Copa América pelo Paraguai, Alan Empereur deixou o clube e Luan ainda depende de uma avaliação para saber se joga contra os mineiros. Diante desse quadro, a improvisação de Felipe Melo deve ser a solução para o treinador palmeirense colocar o time em campo.

O recuo do experiente volante já deu certo no ano passado. O jogador de 37 anos iniciou a temporada na defesa sob o comando de Luxemburgo e foi o capitão do time na campanha do título paulista. Como Kuscevic está voltando de lesão, a experiência de Felipe Melo seria uma boa opção para dar estabilidade à defesa.

Com Lucas Lima afastado por ter quebrado as regras de protocolo do clube para a covid, a tendência é que o treinador mande a campo um meio-campo com Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga. Na frente, Abel vai poder contar com o retorno de Wesley, que contra o Juventude cumpriu suspensão. A ideia do treinador é explorar a velocidade e a troca de posição de seus atacantes para furar a retranca mineira.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo (Kuscevic), Renan e Victor Luís; Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

AMÉRICA-MG: Jori (Airton); Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo; Alê, Sabino e Juninho; Ademir; Felipe Azevedo (Gustavo) e Rodolfo. Técnico: Cauan de Almeida.

JUIZ: Jeferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO: 11h.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.