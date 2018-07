Palmeiras quer voltar à rotina das vitórias contra o São Bernardo

SÃO PAULO - Evitar os erros da partida contra o Botafogo, na rodada passada, é o objetivo do Palmeiras nesta quinta-feira, contra o São Bernardo, no Pacaembu, às 19h30. O fato é que dificilmente o time conseguirá repetir atuação tão ruim, mas voltar a vencer e convencer é fundamental para manter o clima de paz na Academia de Futebol.

Gilson Kleina acredita que a postura nesta quinta-feira será bem diferente, já que na rodada passada muitos atletas sem ritmo de jogo – como William Matheus e Miguel – tiveram de atuar. "Continuo confiando que temos um elenco qualificado, mas falta para alguns atletas ritmo de jogo e eles sentiram", admitiu o treinador, que resolveu não fazer testes ou surpresas e escalou um time sem grandes inovações.

Juninho e Wesley, poupados do último jogo, estão de volta. Assim como Alan Kardec, que cumpriu suspensão e retorna tendo como desafio manter a cabeça no lugar após a frustração por não ter sido convocado para a seleção brasileira.

"Conversei com ele. O Alan é bem centrado e sabe que até pouco tempo ele nem era lembrado no Brasil e hoje é cotado para a seleção graças ao que ele faz no Palmeiras. Por isso, precisa manter o ritmo porque tem apenas 24 anos e, em breve, estará na seleção", afirmou o "conselheiro" Kleina.

Para superar o time de melhor defesa do campeonato – o São Bernardo sofreu seis gols –, Kleina armou um time bem ofensivo, com Vinícius e Marquinhos Gabriel atacando pelas pontas e Alan Kardec como centroavante. Kleina se preocupa com a forte marcação da equipe do ABC, em especial da dupla de zaga formada por Fernando Lombardi e Luciano Castán.

Por isso, o treinador já avisou que pretende mandar a campo um time com muito mais movimentação, principalmente do meio para frente, e que Marquinhos Gabriel será fundamental, pois vai atuar no ataque, mas terá de recuar para buscar jogo. Desfalques certos são Wellington, Victorino, Josimar, Diogo e Leandro, todos se recuperando de lesões, além de França e Bruno César, suspensos.

O São Bernardo também terá desfalques. O lateral-direito Rafael Cruz e o volante Edson estão suspensos. Entrarão na equipe Kaique e William Favoni. O lateral-esquerdo Eduardo, que defendeu o Palmeiras em 2012, acredita que a sua equipe pode surpreender o Palmeiras, como fez contra o Corinthians (vitória por 1 a 0) e o São Paulo (empate por 1 a 1).

"Tirar pontos dos times grandes pode ser fundamental para a classificação. Tenho carinho pelo Palmeiras, mas será um jogo normal. Temos totais condições de conquistar mais três pontos", disse o lateral.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; Eguren, Wesley e Valdivia; Marquinhos Gabriel, Alan Kardec e Vinícius.

Técnico: Gilson Kleina

SÃO BERNARDO: Wilson Júnior; Kaique, Luciano Castán, Fernando Lombardi e Eduardo; Dudu Lima, Willian Favoni, Marino e Bady; Gil e Elionar Bombinha.

Técnico: Edson Boaro

JUIZ: Aurélio Santanna Martins

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo

HORÁRIO: 19h30

TV: Pay-per-view