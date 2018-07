Palmeiras reabre negociações com atacante do Figueirense

Embora tenha sete atacantes em seu elenco (Barrios, Gabriel Jesus, Dudu, Rafael Marques, Cristaldo, Alecsandro e Erik), o Palmeiras pode reforçar ainda mais o setor. O jovem Clayton, do Figueirense, de 20 anos, voltou a entrar nos planos da diretoria, que formalizou uma proposta e aguarda apenas por uma resposta do clube catarinense para negociar diretamente com o jogador.

Em outubro do ano passado, o Palmeiras já havia entrado em contato com Jorge Machado, empresário do atacante, para saber a situação do atleta. As conversas não foram adiante. O Figueirense vê no jogador a chance de conseguir recursos para buscar reforços para a temporada. Além do Palmeiras, o Corinthians e o Atlético-MG também demonstraram interesse no atleta, que chegou a ser convocado para a seleção pré-olímpica.

Em dezembro, o Figueirense pedia R$ 27 milhões por 100% do contrato do atleta, valor que afastou os interessados. Com o jogador disposto a sair, a tendência é que o valor diminua. Se contratado, Clayton poderia entrar apenas na próxima fase do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.