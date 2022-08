Palmeiras rebate críticas a marketing do clube após rumores de crise com a Puma

A direção do Palmeiras veio a público nesta terça-feira para rebater as críticas feitas a seu departamento de marketing. Na última semana, uma reportagem publicada pelo Uol apontava para uma crise entre o clube alviverde e a Puma, fornecedora de material esportiva. Por trás da crise estaria a falta de profissionais formados na área e a dificuldade de empresas em desenvolver parcerias com o clube.

Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, Leila Pereira instituiu uma reformulação nos setores de comunicação e marketing do clube. Atualmente, Everaldo Coelho, diretor estatutário, e Eduardo Silva são os responsáveis pelo departamento.

Após a divulgação da reportagem, Palmeiras e Puma lançaram nas redes sociais uma peça publicitária sobre o lançamento da nova camisa 3, prevista para o fim do mês de agosto. No domingo, Leila Pereira divulgou uma foto com representantes da fabricante de material esportivo, que estiveram no Allianz Parque acompanhando o jogo com o Goiás pelo Brasileirão.

Com a Rubia Dalla Pria, Everaldo Coelho Diretor de Marketing da SEP, Sebastian Diaz, Presidente da Puma e Eduardo Silva superintendente de Marketing do Palmeiras. pic.twitter.com/VFq8xHvJtf — Leila Pereira (@leilapereiralp) August 7, 2022

Na nota divulgada nesta terça, o Palmeiras defende os profissionais que lideram o marketing do clube, citando a experiência de ambos com as atividades do departamento.

"Diante das notícias infundadas e maldosas que têm circulado nos últimos dias em blogs e redes sociais, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público valorizar o trabalho de excelência realizado pelo Marketing do clube e divulgar algumas das muitas conquistas obtidas pela área em apenas oito meses. O departamento é capitaneado por Everaldo Coelho, ex-executivo de instituição financeira com ampla bagagem em gestão - graduado em Administração, ele tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV e mestrado em Educação e Administração com ênfase em Marketing e Comunicação. Já o superintendente Eduardo Silva, graduado (bacharelado e licenciatura) em Educação Física, tem pós-graduação pela FGF e 25 anos de experiência no marketing esportivo", escreve o clube.

Em seguida, o Palmeiras elenca importantes feitos do departamento de marketing desde o início da gestão de Leila Pereira. Entre os pontos citados estão: aumento de arrecadação, patrocínio do time feminino, crescimento no número de sócios Avanti, receitas geradas com redes sociais, vendas online, melhora na experiência dos torcedores no Allianz Parque.

O Palmeiras também aponta que já está em conversas com a Puma para o lançamento da próxima coleção de uniformes para a temporada 2023. Além disso, o clube anuncia o breve lançamento de coleções NFTs e a criação do time de eSports.