Palmeiras recebe a Chapecoense em busca da primeira vitória pelo Brasileirão

O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro com derrota para o Flamengo, mas hoje tem excelente chance de recuperação. Vai receber a Chapecoense, às 18h15, no Allianz Parque, na condição de favorito. Apesar de a competição estar apenas no início, o técnico Abel Ferreira não quer deixar outras equipes se desgarrarem na classificação e, por isso, a tendência e que escale um time bastante forte até porque no jogo seguinte, quarta-feira, contra o CRB pela Copa do Brasil, o Palmeiras tem boa vantagem construída com o placar de 1 a 0 em Alagoas.

Abel continua com algumas limitações para formar a equipe. Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña estão com suas seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. E Gabriel Menino defende a seleção brasileira olímpica que se prepara para os Jogos de Tóquio – o time perdeu ontem por 2 a 1 para a seleção principal de Cabo Verde.

Além disso, Veron permanece em recuperação de lesão e está fora e Danilo Barbosa, que sentiu desconforto muscular no aquecimento da partida contra o CRB deve ser poupado. O volante Danilo também ficará fora da partida.

Todos os jogadores que Abel tem à disposição estão bem fisicamente e isso graças à variação que ele tem feito nas escalações desde a época em que o time estava jogando seguidamente. Isso manteve todos em bom nível. A tendência é que o ataque seja formado por Rony e Luiz Adriano, embora a presença de Willian não esteja totalmente descartada - está em boa fase.

Na defesa, Felipe Melo deverá compor a linha de três zagueiros até porque na quarta-feira, em Maceió, quando assumiu essa função, o Palmeiras cresceu bastante de produção.

SOB NOVO COMANDO

A Chapecoense terá a estreia do técnico Jair Ventura, contratado no início da semana. Curiosamente, é a segunda vez que o treinador começa um trabalho jogando no Allianz Parque. Na primeira oportunidade, em 2018, ele não se deu bem. No comando do Corinthians, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0.

Jair poderá contar com praticamente todos os jogadores do time, mas uma ausência certamente fará muita falta. Perotti, artilheiro do Campeonato Catarinense, está com covid-19.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CHAPECOENSE

PALMEIRAS: Jailson; Luan, Felipe Melo e Renan; Mayke, Gustavo Scarpa, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Vitor Luis; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

CHAPECOENSE: Tiepo; Matheus, Laercio, Derlan e Busanello; Moisés, Ronei e Lima; Mike, Anselmo Ramon e Fabinho. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO: Léo Simão Holanda (CE).

HORÁRIO: 18h15.

LOCAL: Allianz Parque.

NA TV: Pay-per-view.