Seedorf visita Palmeiras em dia de testes no time de Marcelo Oliveira

Com a presença do ex-jogador holandês Clarence Seedorf, o técnico Marcelo Oliveira comandou neste domingo um treino coletivo e fez alguns testes no Palmeiras para a partida de quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade na Academia de Futebol foi fechada à imprensa.

A escalação da equipe para o confronto com o time de Campinas é um mistério. Os meias Robinho e Zé Roberto se recuperam de lesões musculares e ainda não têm presença garantida.

O lateral João Pedro e atacante Gabriel Jesus estão com a seleção olímpica - jogam nesta segunda-feira à noite na Arena Amazônia contra o Haiti - e ainda serão avaliados quando retornarem a São Paulo para saberem se terão condições de jogo.

Um desfalque é certo: o atacantes Lucas Barrios está com a seleção paraguaia, joga nesta terça-feira contra a Argentina, em Assunção, e não retornará a tempo de enfrentar a Ponte Preta.

VISITA

Seedorf deu uma palestra na noite de sábado no 1.º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol e aproveitou para visitar a Academia de Futebol neste domingo. O holandês foi acompanhado pelo gerente de futebol do clube, Cícero Souza, e o diretor de futebol Alexandre Mattos. No fim do treino, o holandês reencontrou o atacante Rafael Marques e o lateral-direito Lucas, seus companheiros na época em que defendeu o Botafogo.

Neste domingo, três garotos do time sub-20 participaram do treino: Yuri (zagueiro), Jobson (meia) e Fábio Henrique (atacante).