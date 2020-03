Palmeiras recebe algoz do Corinthians para disparar no grupo na Libertadores

Dentro de casa e com titulares descansados, o Palmeiras tem boas chances de terminar a noite desta terça-feira em situação ainda mais cômoda dentro do grupo B da Copa Libertadores. Se vencer no Allianz Parque a partir das 21h30 o Guaraní, do Paraguai, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo estará sozinha na liderança da chave e com mais tranquilidade para enfrentar dois compromissos como visitante pelas duas próximas rodadas. Veja onde assistir Palmeiras x Guaraní.

O compromisso palmeirense é o encontro com o algoz do maior rival. O Guaraní tirou o Corinthians na segunda etapa da fase preliminar, assim como foi o responsável por outra eliminação alvinegra, em 2015. Inclusive, caso não fosse este resultado mais recente, o jogo desta terça-feira poderia ser um clássico paulista, e não um encontro entre brasileiros e paraguaios.

Palmeiras e Guaraní venceram na primeira rodada, porém o time alviverde conseguiu um resultado mais expressivo, por ter sido fora de casa. A vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na Argentina, trouxe o conforto de começar a competição com resultado positivo e contar com a vantagem de ter logo no primeiro compromisso como mandante um confronto direto dentro de casa.

Depois de receber o Guaraní, o Palmeiras terá pela frente a difícil missão de encarar o Bolívar na altitude de La Paz e depois reencontrar a equipe paraguaia como visitante. Por isso, a preocupação da equipe é de não desperdiçar a oportunidade. No último sábado, o treinador poupou vários titulares contra a Ferroviária e demonstrou ter estudado o adversário a partir dos jogos feitos com o Corinthians.

"Sabemos que eles vão jogar por um escanteio, uma falta lateral, um contra-golpe. Vamos ter que ter essa paciência de trabalhar a bola e encontrar o melhor momento, fazer uma marcação mais adiantada", disse o treinador. Se vencer, o Palmeiras chegará à 100º vitória em partidas da Copa Libertadores em 186 compromissos.

A preparação para o jogo incluiu a mudança do local de treino do time. O elenco trabalhou na segunda-feira no Allianz Parque para melhorar a ambientação ao novo gramado sintético. O piso artificial da Academia de Futebol ainda não ficou pronto.

No treino, Luxemburgo permitiu a presença dos jornalistas somente no trabalho de aquecimento e não deu pistas de qual será o time titular. A tendência é a formação repetir o esquema utilizado na Argentina, com Dudu como armador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GUARANÍ

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gómez e Matias Viña; Bruno Henrique, Ramires e Dudu; Rony, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GUARANÍ: Servio; Ramírez, Romaña, Baéz e Guillermo Benítez; Ángel Benítez, Morel, Edgar Benítez, Redes e Maná; Bobadilla. Técnico: Gustavo Costas.

Juiz: Roberto Tobar (Chile)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h30

Na TV: Fox Sports