Palmeiras recebe apoio de Felipão no estádio Olímpico

No treino realizado no estádio Olímpico, em Porto Alegre, nesta sexta-feira, o Palmeiras recebeu a visita do técnico Luiz Felipe Scolari, do Grêmio. Além dos laços sentimentais com o time, do qual foi treinador em dois períodos diferentes, e da amizade com o técnico Dorival Junior, Felipão é parte interessada na partida do time paulista contra o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. O clube tricolor gaúcho só tem chances de ir à Copa Libertadores se o arquirrival não ganhar do Palmeiras.

Felipão conversou com os jogadores do Palmeiras e com Dorival Júnior. Também estiveram no gramado o auxiliar-técnico Flávio Murtosa e o volante Edinho, que também passou pelo clube de Palestra Itália - todos estão no Grêmio. O encontro, no entanto, foi registrado apenas pela assessoria de imprensa do Palmeiras. A exemplo do que havia feito em São Paulo, a comissão técnica fez um treino fechado, sob forte esquema de segurança. Apesar disso, nenhum torcedor apareceu. "Essas medidas foram tomadas para o time manter o foco", disse Dorival.

A principal dúvida do treinador é a escolha do substituto de Valdivia, que não se recuperou de um edema na coxa esquerda e não viajou para o Sul. O candidato mais forte é o argentino Allione. Também têm chances Mazinho, Felipe Menezes e Bruno César, este relacionado depois de cinco rodadas.

O Palmeiras poderá se livrar totalmente do rebaixamento se vencer o Internacional. Mas, para isso, torce para que o Vitória não derrote o Flamengo também neste sábado, na Arena Amazônia, em Manaus. O clube gaúcho, por sua vez, corre atrás de uma vitória para garantir a vaga na Libertadores. "Não podemos fugir da condição de favoritismo do Inter. É um time que joga em casa, terá o apoio do seu torcedor e fez uma campanha muito equilibrada", reconheceu Dorival Junior. "Mas podemos superar as quatro partidas em que não pontuamos e retomar o bom momento não tivemos no Campeonato Brasileiro", completou o treinador.