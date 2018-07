Palmeiras recebe Criciúma em confronto direto contra a queda

A angústia do torcedor do Palmeiras em ver o time na porta da zona do rebaixamento do Brasileiro pode terminar nesta quarta-feira e há vários motivos para acreditar que o alívio é possível. No Pacaembu a equipe entra em campo otimista pela mudança recente de técnico para enfrentar o adversário direto Criciúma, que não ganha há nove rodadas.

O cenário é o ideal para iniciar uma reação. Pela abertura do segundo turno, o Palmeiras, na 16ª posição, joga com o apoio da torcida contra quem está uma posição atrás e tem o mesmo número de pontos (18). Será a primeira partida do técnico Dorival Junior em São Paulo e o elenco garante ter recuperado a confiança depois do empate no último domingo, fora de casa, contra o Atlético-PR, quando jogou com um a menos pelos 30 minutos finais.

"A partir do jogo de quarta podemos deixar para trás a fase ruim e achar mais motivação. É a chance de recomeçar", disse o atacante Diogo. O jogador está confirmado entre os titulares e será um dos três armadores da equipe, que novamente irá escalada no esquema 4-2-3-1.

Dorival treinou os dois últimos dias com a mesma formação utilizada em Curitiba. A ênfase nos trabalhos táticos foi em encurtar os espaços para os adversários e priorizar toques rápidos, com inversões e ultrapassagens pelas laterais do campo. O técnico tem pedido aos jogadores para tentarem manter a posse de bola e compactar o time.

A única troca foi a saída do zagueiro Wellington, machucado, para a entrada do uruguaio Victorino. O lateral-esquerdo Juninho está mantido como ala

"O Dorival tem passado bastante confiança para a gente e falou que contra o Criciúma é uma excelente oportunidade para a gente ganhar", afirmou Diogo. A vitória quarta-feira significa mais do que o alívio de se distanciar do rebaixamento, como também o primeiro triunfo do clube depois de completar cem anos, no fim de agosto.

No Criciúma a principal mudança é a escalação do veterano meia Paulo Baier. O jogador de 39 anos geralmente não atua em partidas fora de casa.

Fora Baier, o time catarinense deve levar a campo entre os titulares atletas conhecidos da torcida Alviverde. Na lateral-direita estará Luis Felipe, revelado na base e titular no ano passado na campanha da Série B. O volante João Vitor também já defendeu o clube em 2012, quando conquistou a Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRICIÚMA

PALMEIRAS: Fábio; Weldinho, Tobio, Victorino e Victor Luís; Renato e Marcelo Oliveira; Diogo, Leandro e Juninho; Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

CRICIÚMA: Luiz; Luís Felipe, Fábio Ferreira, Ronaldo Alves e Giovanni; Rodrigo Souza, João Vitor, Cleber Santana e Paulo Baier; Lucca e Silvinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Juiz: Cleisson Veloso Pereira (MG)

Local: Pacaembu

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view