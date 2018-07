Palmeiras recebe da CBF certificado de clube formador

De acordo com o Palmeiras, o clube recebeu tal honraria "por oferecer aos seus atletas condições técnicas, médicas e educacionais adequadas para o desenvolvimento e evolução de seus talentos."

"Esse reconhecimento demonstra a seriedade do trabalho do Palmeiras nas suas categorias de base. Temos evoluído bastante em termos de estrutura para cada vez mais formar atletas de alto nível, não somente no aspecto técnico, mas também como cidadãos", disse Jair Jussio, diretor das categorias de base do futebol do Palmeiras.

O certificado não traduz o aproveitamento dos jogadores da base no clube, que formou poucos jogadores de seleção na última década, com destaque para Vagner Love, revelado em 2003. Há dois anos no comando do time brasileiro, Mano Menezes só chamou para a seleção principal um jogador formado pelo Palmeiras: Elias, que só se destacou quando estava no rival Corinthians.

Brigando contra o rebaixamento, a equipe tem três titulares formados na base: o goleiro Bruno, o volante João Denoni e o meia Patrick Vieira. Além deles, os zagueiros Wellington e Luiz Gustavo, o meia Patrik e o atacante Vinícius recebem algumas chances.