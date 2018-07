Palmeiras recebe homenagens no dia que completa 101 anos

O Palmeiras recebeu algumas homenagens no dia em que completou 101 anos, nesta quarta-feira, 26 de agosto de 2015. O cartunista Maurício de Souza rabiscou com talento incomum a família Cebolinha, em três gerações, com a camisa do Palmeiras. Na avenida Paulista, um elenco de modelos desfilou com o uniforme do time, chamando a atenção de quem passava por uma das principais vias de São Paulo.

Um grupo de palmeirenses fanáticos também resolveu fazer um vídeo, com a narração do gol de empate do Palmeiras com a Juventus, em 1951, no Maracanã, além de erguer nas grades do novo estádio paineis de madeira com alguns dos principais jogadores do time de sua história, como Ademir da Guia, o melhor de todos. Na segunda-feira, o clube fez uma festa no clube para registrar a data.

O Corinthians, histórico adversário do Palmeiras, cumprimentou o rival por 101 anos.