Palmeiras recebe o Atlético-GO e sonha com sequência no Brasileiro

A sina de não vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro já não incomoda mais o Palmeiras. No entanto, a vitória por 4 a 2 sobre o Bahia, no último domingo, abriu uma nova meta, a de começar nesta quarta-feira, no Allianz Parque, uma sequência de bons resultados diante do Atlético-GO, às 21h, e ganhar pela primeira vez dois jogos seguidos.

A equipe quer transformar a irregularidade na temporada em uma arrancada às primeiras posições. O técnico Cuca chegou a comparar na última semana o Palmeiras a um trem. Pela análise dele, quando o time entrar nos trilhos e começar a ganhar, vai se tornar um adversário difícil de ser superado.

"Aos poucos estamos melhorando, principalmente a competitividade. O Palmeiras vai retomar a sequência", disse Jean. O time terá como alterações as saídas do volante Thiago Santos, machucado, e do atacante Willian, suspenso. As vagas devem ser ocupadas, respectivamente, por Tchê Tchê e Borja. O colombiano voltará a ser titular depois de um mês, pois passou quatro jogos como reserva e outros três em compromisso com a seleção.

O favoritismo do clube é grande pela vitória por estar há 26 partidas sem perder em casa. A última derrota foi em julho do ano passado. Do outro lado, o Atlético-GO não somou pontos como visitante neste Brasileiro e está na zona de rebaixamento. O atacante Walter não viaja com o grupo, pois ficará cerca de três semanas em tratamento intensivo para perder peso.

Apesar da aparente facilidade no compromisso, o lateral Jean explicou que a responsabilidade para vencer pode atrapalhar. "Até acho mais difícil (enfrentar quem está na zona de rebaixamento) porque podemos cair em algumas armadilhas. Vale os mesmos três pontos dos outros jogos. Não pode pensar que são três pontos garantidos, isso não existe. Temos que tomar cuidado para não ser surpreendido para não perder ponto em casa", afirmou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-GO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Mina, Juninho e Egídio; Jean e Tchê Tchê; Róger Guedes, Guerra e Keno (Dudu); Borja. Técnico: Cuca.

ATLÉTICO-GO: Felipe; André Castro, Eduardo Bauermann, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Silva, Marcão, Andrigo, Luiz Fernando e Breno Lopes; Everaldo. Técnico: Doriva.

Juiz: Antonio de Sousa (PI)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view