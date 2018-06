Palmeiras recebe o Bahia para resolver problemas com a torcida

Seis dias depois da derrota para o Corinthians, o Palmeiras tem a chance de garantir duas recuperações no Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, neste sábado, às 21h, tenta a primeira vitória no Allianz Parque pela competição e busca amenizar a insatisfação de parte da torcida com a equipe, principalmente com o trabalho do técnico Roger Machado.

+ Felipe Melo critica pressão sobre Roger Machado

+ Tabela do Campeonato Brasileiro 2018

O ambiente no clube só sossegou na quarta-feira, no segundo tempo da vitória sobre o Junior Barranquilla, pela Libertadores. Antes disso, o time havia escutado vaias no estádio e sido recebido com protesto no domingo, na volta da Arena Corinthians, onde perdeu por 1 a 0.

A preocupação com a falta de apoio da torcida levou um dos líderes do elenco, o volante Felipe Melo, a fazer fortes apelos. "A gente tem de voltar a estar mais junto da torcida e a torcida mais junto do Palmeiras", diz.

Na manifestação mais enfática, o volante criticou a conduta de membros da principal organizada do clube, a Mancha Alviverde. Ela pediu a demissão do treinador. "Acho que isso aí é política, não é possível. Não tem lógica pedir a saída de um treinador que está fazendo ótimo trabalho no time", disse.

A torcida divulgou no começo da semana um manifesto pela saída de Roger e, na quarta-feira, não cantou o nome dos jogadores, como de costume. Em alguns momentos, os sinais de protetos da organizada foram até vaiados pelos demais torcedores do clube.

A fim de encontrar soluções para esse momento de tensão, o Palmeiras poupou nove titulares no meio de semana e vai com seus melhores jogadores esta noite. A única baixa é Dudu. Suspenso pelo terceiro amarelo, deve dar vaga para Willian.

O jogo vale para a torcida observar um possível reforço, o meia Zé Rafael. O clube fechou em janeiro a preferência de compra do jogador. Pelos próximos dois anos, o Palmeiras terá de ser consultado sobre ofertas que o Bahia receber por ele.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e D. Barbosa; F. Melo, B. Henrique e Lucas Lima; Willian, Keno e Borja. Técnico: Roger Machado.

BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore e Edson; Zé Rafael, Vinícius e Élber; Edigar Júnio. Técnico: Guto Ferreira

Juiz: Rafael Traci (PR)

Local: Allianz Parque.

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view