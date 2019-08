Palmeiras recebe o Bahia para testar reforços e encerrar série negativa

Os mais de 30 mil torcedores do Palmeiras esperados no Allianz Parque para a tarde deste domingo, às 16h, têm duas grandes expectativas para acompanhar a partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O público espera ver em campo alguns dos reforços trazidos nas últimas semanas, em especial o zagueiro Vitor Hugo, e aguarda o time voltar a vencer e encerrar uma sequência de quatro rodadas sem ganhar.

O Palmeiras não ganha um compromisso do Campeonato Brasileiro desde o início da parada para a Copa América. Depois disso, o time teve três empates e uma derrota, para o Ceará. O momento ruim causou protestos de parte da torcida, incomodou o elenco do técnico Luiz Felipe Scolari e deu chance para o Santos assumir a liderança da competição e até abrir alguma vantagem.

Pelo menos contra o Bahia a equipe joga dentro de casa depois de uma semana inteira de treinos e boas novidades. Na última semana o Palmeiras passou a contar com reforços como o próprio Vitor Hugo e o atacante Luiz Adriano. No clube deste terça-feira, o reforço veio do Spartak Moscou e torce para ser testado no setor ofensivo, já que Borja passou os últimos dias em recuperação de problema no tornozelo esquerdo.

Já a possível presença de Vitor Hugo é mais provável. O zagueiro veio da Fiorentina e retorna ao Palmeiras após dois anos. O defensor pode ganhar vaga no time pois o paraguaio Gustavo Gómez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com o prestígio de títulos como a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016, o jogador recebeu bastante carinho da torcida ao retornar à equipe.

Domingo tem Verdão em campo com o apoio da #FamíliaPalmeiras! Vamos lotar o Allianz Parque e ir em busca de mais três pontos no Brasileirão ➤ https://t.co/16v7QAuWyO#AvantiPalestra pic.twitter.com/vAU85RlzDn — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 9, 2019

A preparação para o jogo com o Bahia foi a primeira semana cheia para o elenco treinar depois do fim da Copa América. Felipão conseguiu recuperar alguns atletas até mesmo para a sequência de três compromissos contra o Grêmio. Primeiramente as equipes se enfrentam no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e depois têm compromisso pelas quartas de final da Libertadores.

A partida com o Bahia marca o reencontro do Palmeiras com o técnico Roger Machado. Treinador do time de janeiro a julho do ano passado, ele foi demitido para dar lugar a Felipão. Será a primeira partida dele contra a equipe depois da saída. Durante a semana, Roger revelou se sentir ansioso para rever os antigos comandados e enfrentar Felipão, que foi seu treinador no Grêmio na década de 1990.

O Bahia conta com três jogadores emprestados pelo Palmeiras no elenco. O zagueiro Juninho, o meia Guerra e o atacante Artur não vão poder ser escalados no jogo por uma cláusula prevista no contrato de que não podem enfrentar o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

BAHIA: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Gregore, Flávio, Giovanni; Arthur Caíke, Gilberto e Lucca. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Igor Benevenuto (MG)

Horário: 16h

Local: Allianz Parque

Na TV: Globo e TNT