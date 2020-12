Palmeiras recebe o Bragantino para não se distanciar do pelotão de cima

O calendário e rivais duros têm sido uma pedra no sapato do Palmeiras, que recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h15, no Allianz Parque, pela 27.ª rodada do Brasileirão. A verdade é que o torneio é o que menos interessa e preocupa o time. Copa do Brasil e Libertadores estão na frente em prioridade. No Brasileiro, a meta é só não se distanciar do pelotão de cima. Na quarta, o time vai a Minas decidir seu futuro na Copa do Brasil diante do América-MG – na ida houve empate por 1 a 1. Depois, dia 5, a equipe de Abel Ferreira tem o River Plate pela Copa Libertadores, no primeiro duelo da disputa que vale uma vaga na decisão.

O Palmeiras pode ter escalação alternativa hoje. Na última quarta, contra o América-MG, Abel poupou o zagueiro Luan e o lateral-esquerdo Viña. “Temos o calendário congestionado, a pandemia obrigou ter jogo atrás de jogo, sem descansar, temos de nos sacrificar, não dá para descansar”, disse. Ele analisa com o departamento médico o nível de desgaste dos atletas.

Abel Ferreira deve ter o reforço do volante Patrick de Paula, que treinou normalmente neste sábado e mostrou estar em boas condições de jogo. Ele não entra em campo desde o dia 2 deste mês, quando sofreu lesão na coxa direita.

Já o Red Bull Bragantino enfrentará o Palmeiras com dois desfalques. Lucas Evangelista e Helinho seguem vetados pelo departamento médico. Com estas baixas, o técnico Maurício Barbieri deverá repetir a escalação com a qual perdeu para o Athletico-PR, por 1 a 0. O treinador está suspenso e será substituído pelo auxiliar Maldonado.

Durante os treinamentos, Barbieri ensaiou algumas mudanças. Matheus Jesus foi testado na vaga de Ramires, enquanto Thonny Anderson chegou a realizar algumas atividades no lugar de Bruno Tubarão. O técnico, no entanto, optou pelo mistério e não quis antecipar a equipe que entrará em campo.

Outros nomes também poderão aparecer entre os titulares, caso de Hurtado, Alerrandro e Morato, mas a tendência é que todos sejam opções de Barbieri para o decorrer da partida.

"A gente continua trabalhando para evoluir as finalizações, para tentar ser cada vez mais efetivo, mas não é só a questão técnica que influencia. É o calor do jogo, a questão emocional, um desvio, um toque um pouco antes, é uma série de questões. Estamos buscando alternativas para melhorar a eficiência e pode trazer a vitória", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BRAGANTINO

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Veron, Rony e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ramires e Bruno Tubarão; Artur, Ytalo e Claudinho. Técnico: Maldonado (auxiliar).

Juiz: Raphael Claus (SP).

Local: Allianz Parque.

Horário: 18h15.

Na TV: Pay-per-view.