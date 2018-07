Palmeiras recebe o Coritiba para evitar vexame histórico

A três dias de completar 100 anos de história, o Palmeiras entra em campo para estancar mais uma crise que ronda o Palestra Itália. A equipe, que não vence há dez rodadas e ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro, recebe o Coritiba neste sábado às 21h no Pacaembu. Não existe outra opção para esse grupo de jogadores senão a vitória.

Se não vencer o jogo, o elenco entrará para a história, só que pelo lado negativo – o Palmeiras nunca atingiu 11 jogos sem vitória em sua gloriosa existência. Acostumado a conquistar grandes títulos, entre eles o pentacampeonato mundial com a seleção em 2002, o zagueiro Lúcio, capitão do Palmeiras, mostrou seu descontentamento com a situação atual. Cansado e envergonhado, ele deixou no ar uma sensação de que existe um racha entre os jogadores – sobraram críticas pesadas para todos.

"Todos os jogadores, não só eu, têm de pedir desculpa ao torcedor, porque o papel que estamos desempenhando nos últimos jogos é vergonhoso. Temos de ter mais caráter e responsabilidade em campo. Futebol é coletivo, não adianta metade correr e a outra metade não. Esse é o nosso pedido de desculpa para o torcedor palmeirense", bradou o capitão.

"A gente procura motivar e fazer com que todos acreditem em seu futebol, mas a questão é ver quem quer lidar com isso e aceitar essa mudança. Não adianta falar mil e uma palavras para alguns jogadores. Elas entram por um ouvido e saem pelo outro", completou.

As declarações acabam refletindo um pouco o que pensa boa parte da torcida e por isso fazem Lúcio ficar com moral diante dos palmeirenses, mas a situação internamente está ainda mais delicada. Alguns jogadores não gostaram da forma como o defensor expôs os principais problemas do time.

No meio de tudo isso está o técnico Ricardo Gareca. Ele sabe que se não vencer o jogo hoje sua situação ficará insustentável. Até por isso, clamou para que o torcedor apareça no estádio e empurre a equipe.

ESCALAÇÃO

Em relação ao time, o explosivo Lúcio está de volta após cumprir suspensão. Embora não tenha feito nenhum coletivo, Gareca deu indícios de que deve tirar Fábio da equipe titular – o goleiro falhou feio nas derrotas para o São Paulo e para o Sport. Durante o rachão, Fábio fez trabalho de fundamentos em um campo a parte, enquanto Deola participava da atividade com os companheiros normalmente.

O argentino também precisa quebrar a cabeça para definir quem joga no meio. No jogo passado, Wesley foi mal. Para neste sábado, Mendieta pode ganhar uma oportunidade. Outra opção é Gareca abrir mão de dois meias, deixar apenas Allione e mandar a equipe para o ataque, com Cristaldo ao lado de Henrique e Mouche.

No Coritiba, o fato de ter derrotado o Vitória por 2 a 0 deu um novo ânimo ao time, que não poderá contar com Dudu, Alex e Norberto, machucados, e Gil, que está suspenso.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Deola (Fábio); Wendel, Lúcio, Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Mendieta (Cristaldo) e Allione; Mouche e Henrique

Técnico: Ricardo Gareca

CORITIBA: Vanderlei; Reginaldo, Welinton, Leandro Almeida e Dener; Baraka, Germano, Hélder e Robinho; Zé Love e Keirrison

Técnico: Celso Roth

JUIZ: Marcos André da Penha (ES)

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo

HORÁRIO: 21h