Palmeiras recebe o Ituano e põe à prova força de seu elenco nas quartas do Paulistão

O Palmeiras coloca nesta quarta-feira, às 21h35, a força de seu elenco à prova. Invicto no Campeonato Paulista e dono da melhor campanha da primeira fase, o time de Abel Ferreira joga com sua defesa desfalcada contra o Ituano na partida das quartas de final no Allianz Parque.

São quatro baixas na retaguarda: o goleiro Weverton, o capitão Gustavo Gómez e Kuscevic, que defendem Brasil, Paraguai e Chile nas Eliminatórias da Copa, respectivamente, além de Luan, ainda em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. No ataque, Deyverson não joga porque foi expulso no último domingo diante do Bragantino.

O cenário poderia ser pior. Não é porque o lateral-direito Mayke se recuperou rapidamente de entorse no tornozelo direito sofrido contra o Santos, há dez dias, e o lateral-esquerdo Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia.

Marcelo Lomba assume a vaga de Weverton no gol, Murilo continua no lugar de Luan e Gómez deve ser substituído por Jailson, este que é volante, mas também atua na zaga e foi testado no setor no último confronto. Ou seja, a dupla de defensores será formada por atletas que chegaram neste ano e ainda não atuaram juntos.

"Em relação aos desfalques, sabemos da importância desses jogadores para o nosso grupo. Mas temos um elenco qualificado e os jogadores que o professor optar vão dar conta do recado", disse Jailson, terceiro atleta do elenco com mais desarmes.

A defesa é justamente o setor mais virtuoso da equipe no Estadual, visto que é a melhor do campeonato, com apenas três gols sofridos em 12 partidas. O desafio nas quartas é manter o desempenho com modificações no setor impostas pelas convocações das seleções sul-americanas.

"Sabemos da importância que é defender bem para atacar, poder construir as jogadas. Começa na frente até a defesa para conseguirmos essa solidez que tivemos até agora no campeonato, sofrendo poucos gols", resumiu o atleta.

O Palmeiras chegou ao mata-mata confiante porque terminou a primeira fase com a melhor campanha da história neste atual formato do torneio - 12 times separados em quatro grupos. Foram 30 pontos conquistados em 36 possíveis, com nove vitórias e três empates.

O Palmeiras busca classificação para semifinal do Paulistão pela nona vez seguida. Campeão em 2020, contra o Corinthians, e vice em 2021 ao perder para o São Paulo, o time alviverde não se ausenta da semi do Estadual desde 2014. O vencedor é definido em jogo único. Se houver empate, a vaga é decidida nos pênaltis.

Time do interior há mais tempo na elite paulista - desde 2002 - o Ituano tem como única baixa seu artilheiro, Rafael Elias, que pertence ao Palmeiras e não pode jogar em virtude de uma cláusula em seu contrato de empréstimo. Neto Berola deve voltar a ser opção no banco de reservas, onde estará o técnico Mazola Júnior depois de ter cumprido suspensão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ITUANO

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ITUANO - Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira e Cleberson; Pacheco, Kaio, Igor Henrique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão e Roberto; Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

ÁRBITRO - Thiago Luís Scarascati

HORÁRIO - 21h35

LOCAL - Allianz Parque

TRANSMISSÃO - Paulistão Play, Premiere e TV Record