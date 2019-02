Palmeiras recebe o Ituano para ajustar o ataque para estreia na Liebrtadores

A uma semana da estreia na Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Ituano, nesta quarta-feira, às 21h30, pelo Campeonato Paulista, preocupado com os problemas para resolver no time a tempo de chegar forte no compromisso internacional. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari espera demonstrar no Allianz Parque um ataque mais efetivo e solucionar o fracasso ofensivo dos últimos compromissos.

A partida contra o Ituano é a última antes da estreia na Colômbia, na próxima quarta-feira, contra o Atlético Junior. O jogo pelo Paulista foi antecipado, em decisão que agradou ao Palmeiras. A equipe terá mais tempo para treinar e vai viajar para Barranquilla, na segunda-feira, sem estar desgastada por ter jogado no fim de semana.

O Palmeiras vem de dois empates sem gols (Ferroviária e Santos) e tem como principal preocupação no momento se tornar mais perigoso para os adversários. A equipe marcou somente sete gols nos oito primeiros jogos de 2019. Os números fazem o início de temporada ser o pior em termos de produção ofensiva nos últimos 30 anos.

Com Borja em má fase, Deyverson suspenso e Ricardo Goulart ainda abaixo da forma ideal, a comissão técnica tem poucas opções para melhorar o setor.

A limitação de 26 inscritos no Campeonato Paulista inviabiliza testar outros jogadores, como é o caso do recém-contratado Arthur Cabral, que ainda não estreou. A situação será diferente na Libertadores, pois é permitido relacionar 30 atletas para o torneio.

A necessidade de melhorar o time para estrear bem na Copa Libertadores também se faz presente em outros setores. No meio-campo, a armação de jogadas é um problema, já que Lucas Lima não tem atuado bem e Moisés se machucou. A defesa passou a ter o desfalque do zagueiro Luan. Com lesão na coxa, ele só deve voltar dentro de um mês.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ITUANO

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Felipe Pires e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ITUANO: Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Salomão; Corrêa, Baralhas e Marcos Serrato; Martinelli, Morato e Gui Mendes. Técnico: Vinícius Bergantin.

Juiz: Lucas Bellote

Local: Allianz Parque

Horário: 21h30

Na TV: Globo