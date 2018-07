Palmeiras recebe proposta e pode vender zagueiro Henrique para o Napoli

SÃO PAULO - Depois de uma recusa inicial à tentativa de empréstimo, o Napoli fez um proposta oficial para comprar os direitos do zagueiro Henrique. A diretoria do Palmeiras ficou satisfeita com o valor oferecido pelo clube italiano, cerca de 3,5 milhões de euros, e pode fechar a venda do jogador de 27 anos nas próximas horas.

Inicialmente, o Napoli tentou o empréstimo de Henrique. Mas tanto o jogador quanto a direção palmeirense recusaram a oferta. Na ocasião, o empresário do zagueiro, Marcos Malaquias, chegou a dizer que seu cliente estava feliz no Palmeiras e não tinha intenção de deixar o clube onde joga desde 2012 - teve uma primeira passagem em 2008.

Nesta terça-feira, durante a apresentação do meia Bruno César como novo reforço, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, se recusou a comentar com a imprensa sobre a negociação envolvendo Henrique. Mas o fato é que a diretoria do clube parece mesmo propensa a vendê-lo, desde que o zagueiro também chegue a um acordo com o Napoli.

Capitão do Palmeiras, Henrique é titular absoluto e ídolo da torcida. Ele tem contrato com o clube até 2017 e aposta numa boa performance no primeiro semestre para poder ser convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. A possível venda para o Napoli tem que acontecer até sexta-feira, quando fecha o mercado europeu.