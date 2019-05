Palmeiras recebe San Lorenzo para confirmar liderança e evitar 'trauma' nas oitavas

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras corre atrás nesta quarta-feira da confirmação do primeiro lugar do grupo e, assim, de jogar a segunda partida da próxima etapa em casa, independentemente do rival. O time de Felipão recebe o San Lorenzo, da Argentina, a partir das 21h30, pela última rodada da etapa classificatória. O Palmeiras tem 12 pontos e precisa de um empate em casa para se garantir na ponta.

A intenção é conseguir ganhar o jogo até por já projetar uma aparição entre os concorrentes de melhor campanha geral da competição – o time de melhor campanha sempre fará a segunda partida em sua arena.

Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio na próxima segunda-feira, dia 13. Os primeiros colocados de cada chave vão enfrentar os segundos classificados. "É uma disputa importante porque está em jogo a primeira posição, que depois ajuda muito para definir em casa", disse o zagueiro Gustavo Gómez. As partidas da fase seguinte serão realizadas entre a última semana de julho, dia 23, e a primeira de agosto.

A pontuação na fase de grupos é o que decide se nos jogos de mata-mata o clube terá a vantagem de atuar em casa o segundo jogo, porém é quase certo que o Palmeiras não terá vida fácil mesmo se passar na primeira posição. Isso porque alguns times de peso devem se classificar em segundo. O atual campeão River Plate é um deles. Boca Juniors, Flamengo, Grêmio e Nacional (do Uruguai) podem seguir o mesmo caminho.

O Palmeiras toma cuidados especiais com a próxima fase. Foi nesta etapa que o time foi eliminado mais vezes na Libertadores, com cinco quedas nas 18 participações. O Palmeiras penou nas duas edições recentes, mesmo dentro do Allianz Parque. Em 2017, perdeu nos pênaltis para o Barcelona, do Equador, e no ano passado, sofreu para segurar a derrota por 1 a 0 e não se complicar diante do Cerro Porteño, do Paraguai.

O Palmeiras fecha a fase de grupos em alta na competição e em busca da vitória contra seu único algoz nesta edição da disputa. Somente o San Lorenzo conseguiu bater o time na competição deste ano, ao ganhar por 1 a 0 em Buenos Aires na partida do primeiro turno.

Para o zagueiro Gómez, o Palmeiras revê o San Lorenzo após ter evoluído desde o encontro anterior, há um mês. "Acho que sempre quando alguém perde, procura olhar os erros e tenta melhorar. Tivemos 15 dias de treinos só para isso. Tivemos problemas no Paulista, em alguns jogos da Libertadores, mas tivemos esses dias e melhoramos em todos os sentidos", comentou o zagueiro.

A tendência é o técnico Felipão mexer em algumas posições e poupar jogadores desgastados. O atacante Deyverson atuou nos últimos nove jogos e deve dar lugar ao colombiano Borja ou a Arthur Cabral.

Felipão vai aproveitar a partida também para deixar fora quem está pendurado com dois cartões amarelos. O risco de levar mais uma advertência e ficar suspenso para o primeiro jogo da próxima fase faz o técnico não mandar a campo o volante Thiago Santos, o meia Bruno Henrique e o atacante Deyverson. Quem não for suspenso, entra com a lista de cartões "zerada" para o mata-mata.

EM BAIXA

O San Lorenzo se sente aliviado pela vaga garantida na Copa Libertadores. O time terminou o último campeonato local na 23.ª posição entre os 26 participantes e, no último fim de semana, foi eliminado pelo Argentino Juniors na Copa da Superliga Argentina. O elenco viajou ao Brasil sem o principal atacante, Nicolás Blandi, lesionado.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SAN LORENZO

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Moisés e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SAN LORENZO: Monetti; Herrera, Coloccini, Senesi e Damian Pérez; Loaiza, Román Martinez e Gonzalo Castellani; Fertoli, Reniero e Torres. Técnico: Jorge Almirón.

Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Horário: 21h30

Na TV: Globo e Fox Sports

Local: Allianz Parque