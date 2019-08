Palmeiras recebe visitantes do Manchester City antes de viagem ao Sul

O dia de treino do Palmeiras nesta sexta-feira teve visitas internacionais enquanto o time se preparava para viajar a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. Uma delegação de funcionários do Manchester City, da Inglaterra, esteve na Academia de Futebol para visitar o local e conversou com o técnico Luiz Felipe Scolari.

A atividade do elenco não contou com a presença do zagueiro Vitor Hugo, que continua em recuperação de uma lesão no abdômen e deve ser poupado da partida para ser utilizado na terça-feira, pela Copa Libertadores, em confronto que também será contra o Grêmio. O atacante Willian novamente treinou, após ter ficado fora dos trabalhos até quarta-feira por apresentar desgaste muscular.

O time deve entrar em campo em Porto Alegre com uma formação mista. A tendência é o time ser escalado com: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Raphael Veiga, Dudu e Deyverson. O volante Felipe Melo, o lateral-esquerdo Victor Luís e o meia Zé Rafael estão fora do jogo por terem de cumprir suspensão automática.

O Manchester City foi ao treino representado por funcionários e por um dos embaixadores do clube, o ex-atacante Shaun Wright-Phillips. O clube inglês está no Brasil para ações de marketing e para exibir os troféus conquistados na última temporada. A passagem pelo Palmeiras também marca a presença da equipe no local onde foi revelado o atacante Gabriel Jesus.