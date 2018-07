Palmeiras reclama da arbitragem após gol anulado

O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Marcos Assunção cobrou escanteio na área e Barcos mandou a bola para o gol com a mão. O árbitro Francisco Carlos Nascimento validou o gol, assim como o bandeirinha e o auxiliar que fica atrás do gol. Os jogadores do Inter reclamaram bastante da irregularidade. Mas precisou a intervenção do quarto árbitro, que fica na lateral do campo, para o gol ser anulado.

Segundo os palmeirenses, o delegado da partida, Gerson Baluta, foi quem alertou o árbitro sobre a irregularidade do lance. Para Gilson Kleina, Francisco Carlos Nascimento não poderia ter voltado atrás, porque teria havido recurso de imagem para ajudá-lo. "Se vamos esperar as imagens para marcar as coisas, isso não é futebol. Temos de analisar todos os lances então. Hoje estou vendo que realmente o Palmeiras é prejudicado pela arbitragem", disse o técnico.

Os jogadores do Palmeiras também reclamaram. "O delegado quer apitar o jogo agora. Ele está de fora, não tem de dar palpite. Pega o apito, então", criticou o atacante Obina. "É uma vergonha. O juiz deu o gol, o bandeira deu o gol e um cara de fora anulou", completou o goleiro Bruno.