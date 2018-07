Palmeiras recomeça corrida atrás da taça diante do Atlético-PR

Campeão simbólico do primeiro turno do Brasileiro, o Palmeiras prefere esquecer o que ficou para trás e entra em campo para encarar o Atlético-PR hoje, às 18h30, na Arena da Baixada, com uma vantagem diante dos rivais que brigam pela ponta.

Dentre os times que podem acabar a rodada na liderança, o Palmeiras é o último a jogar. “A única vantagem é que já saberemos a nossa posição. Não mudaremos pelos outros resultados”, minimizou Cuca.

Entretanto, o treinador sabe que resultados favoráveis aos adversários farão com que o time entre em campo pressionado. Outro desafio é o gramado da Arena da Baixada, que é artificial, o único da Série A. “Jogo muita pelada em sintético nas férias, em Goiânia. O jogo fica mais rápido”, contou Dudu.

O resultado positivo sobre o Vitória, na última rodada, tirou um peso das costas dos palmeirenses, que vinham de três jogos sem vencer. “Não conseguimos encaixar com tantos desfalques e ainda estamos administrando isso”, ponderou o treinador, que além de Prass e Gabriel Jesus, terá mais problemas para escalar o time.

Mina, Edu Dracena e Barrios estão fora, machucados. Leandro Pereira tinha uma esperança de ser aproveitado, mas na sexta-feira já foi descartado. Gabriel Jesus está com a seleção olímpica e o experiente Zé Roberto cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Cuca fez diversos testes e deve esperar a escalação do adversário para definir seus 11 iniciais. Ele pode colocar Fabiano na lateral-direita e deixar Jean no meio de campo, ao lado de Tchê Tchê e Moisés, um dos poucos titulares assegurados.

No ataque, o treinador até testou Rafael Marques como centroavante, mas deve voltar ao esquema com três jogadores de velocidade, casos de Erik, Dudu e Róger Guedes.

Já o Atlético-PR, espera fazer um segundo turno melhor do que a primeira parte da competição. O técnico Paulo Autuori, que recusou recentemente uma proposta do São Paulo, não terá o goleiro Weverton, na seleção olímpica, além dos machucados Rafael Galhardo, Cleberson, Deivid, Nikão e Pablo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR: Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Hernani e Luciano Cabral; Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Walter

Técnico: Paulo Autuori

PALMEIRAS: Jailson; Jean (Fabiano), Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos (Cleiton Xavier), Tchê Tchê e Moisés; Róger Guedes, Dudu e Erik;

Técnico: Cuca

Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 18h30