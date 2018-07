Palmeiras reconhece atrasos, mas promete time forte

"O Palmeiras vive fases de altos e baixos, como qualquer clube. O Palmeiras tem um mês de atraso de direito de imagem. O pagamento é sempre no dia 25. O salário está com seis dias de atraso. Isso se deve ao descompasso nos recebíveis. Provavelmente, tudo estará em dia nos próximos dias", disse, em entrevista à TV Bandeirantes.

O Palmeiras ainda não anunciou a contratação de jogadores para o próximo ano. Apesar disso, Busico prometeu que o time será reforçado e mais forte em 2011. "Temos dificuldades, mas não vamos deixar de contratar. Também temos parceiros para ajudar", afirmou.

O dirigente confirmou também que o Palmeiras ainda paga a rescisão dos contratos dos técnicos Muricy Ramalho e Antônio Carlos Zago, demitidos nesta temporada. "Fizemos um acordo com o Muricy, ainda faltam três parcelas. E uma ou duas do Zago. São as cláusulas penais, pagar metade do que receberiam até o final do ano", explicou.