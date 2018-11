Palmeiras reconhece que teve atuação ruim contra o lanterna Paraná

Os jogadores do Palmeiras e o técnico Luiz Felipe Scolari reconheceram uma atuação ruim no empate por 1 a 1 diante do lanterna Paraná, neste domingo, em Londrina (PR), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O empate diante do último colocado não estava nos planos de Felipão e dos jogadores. Mas a derrota do Internacional diante do Botafogo, no Engenhão, foi decisiva para que a distância de cinco pontos para o segundo colocado (agora o Flamengo) fosse mantida, restando três rodadas para o final do Campeonato Brasileiro.

“Não temos de ficar arrumando desculpas. Queríamos ter vencido. Era um jogo, teoricamente, que viemos para brigar e vencer. Poderíamos dar um passo muito grande. Infelizmente não conseguimos, tivemos dificuldade. Temos três jogos ainda e somos líderes. É focar na reta final para não cometer os erros”, analisou Bruno Henrique.

“Não é porque jogaríamos contra um time que está desclassificado que seria fácil. Algumas pessoas são induzidas a pensar assim. Pensa quem quiser. Não foi por isso que empatamos. Foi porque não jogamos bem”, reconheceu Felipão.