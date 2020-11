Palmeiras recorre a voo fretado e garotos da base para ter elenco e enfrentar o Ceará

Com 15 desfalques causados pelo novo coronavírus e mais cinco baixas por outros motivos, um Palmeiras bastante esfacelado joga no Castelão diante do Ceará, nesta quarta-feira, às 19h, para ir à semifinal da Copa do Brasil. Embora o time alviverde esteja em situação tranquila por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, vive o drama de precisar buscar jogadores à disposição para ter no mínimo 22 atletas à disposição.

Para conseguir completar esse número, o clube recorreu à presidente da Crefisa, Leila Pereira, patrocinadora do clube. O jato particular dela foi buscar no Uruguai o goleiro Weverton e no Paraguai o zagueiro Gómez para trazê-los diretamente até Fortaleza. Os dois estão compromissos com as seleções pelas Eliminatórias. Só assim o técnico Abel Ferreira consegue ficar um pouco mais tranquilo para decidir a escalação.

A função de goleiro se tornou uma dificuldade. Nesta terça o clube confirmou que o reserva imediato Jailson e o outro nome da posição, Vinícius, estão com a covid-19. Por isso, buscar Weverton em Montevidéu se torna importante. No último treino antes da partida, a equipe utilizou goleiros do sub-20 e do sub-17 para conseguir organizar um trabalho tático.

Vários garotos, aliás, devem formar o banco de reservas no Castelão. Dos 28 jogadores do elenco profissional, o Palmeiras tinha até a véspera do confronto apenas 11 à disposição. Gómez e Weverton se juntam ao time já nesta manhã em Fortaleza enquanto as demais opções virão todas de garotos das categorias de base. O treinador tem trabalhado em conjunto com os times inferiores.

Preocupado com o número crescente de casos, o técnico português escreveu um apelo em suas redes sociais. "O mundo passa por um momento muito difícil e delicado, o vírus ainda está aí, e peço para que redobrem a atenção e cuidem não só de si como do próximo. Um pedido especial também a toda família", comentou.

Pelo menos nos últimos dias dois atletas se recuperaram de lesões e devem jogar nesta quarta: o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o atacante Luiz Adriano. Um temor do Palmeiras é como lidar com a longa listas de desfalques por um prazo de tempo até maior, já que os casos positivos de covid-19 foram detectados recentemente e vão exigir até duas semanas de confinamento. Na semana que vem, a equipe inicia a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores.

Jogadores com coronavírus

Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre

Zagueiros: Luan, Alan Empereur e Kuscevic

Laterais: Gabriel Menino e Viña

Meias: Danilo, Gustavo Scarpa, Quiñonez

Atacantes: Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Marino e Pedro Acacio

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X PALMEIRAS

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho; Fernando Sobral, Felipe Silva e Léo Chú; Felipe Vizeu. Técnico: Guto Ferreira.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lucas Lima, Luiz Adriano e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Horário: 19h

Na TV: SporTV

Local: Castelão