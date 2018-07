Palmeiras recua e pode desistir de contratar o atacante Danilo Neco

SÃO PAULO - O Palmeiras desistiu, por enquanto, do acerto com o atacante Danilo Neco. O litígio do jogador com o Alania Vladikavkaz, da Rússia, deve levar muito mais tempo do que o clube esperava e por isso o gerente de futebol palmeirense, Omar Feitosa, já avisou aos representantes do atleta da decisão do clube.

Danilo Neco, de 27 anos, havia acertado salários com o clube, mas dependia da liberação do Alania, com o qual ainda tem vínculo, mas pede a rescisão sob a alegação de que tem quatro meses de salário atrasado. Caso o time russo não assuma a dívida e o libere, a briga vai para a Fifa e toda a confusão pode levar pelo menos um mês para ser solucionada.

Assim, os representantes do jogador já abriram negociações com outros clubes. Coritiba, Criciúma e times da Ásia estão entre os interessados pelo jogador, que apareceu com destaque na Ponte Preta, em 2011.

Atualmente, Danilo está treinando por conta própria em uma academia de Americana, interior de São Paulo, onde vive com a sua família.