Palmeiras recua e reduz preço dos ingressos para a torcida da Ponte

Após muita reclamação e negociação, Palmeiras e Ponte Preta entraram em acordo e os torcedores do time visitante que quiserem acompanhar a partida desta quinta-feira, no Allianz Parque, poderão pagar um valor menor do que estava estipulado inicialmente. Agora, os ponte-pretanos terão ingressos custando R$ 100, e não mais R$ 200. Os palmeirenses, por sua vez, já compraram 18 mil entradas para o jogo.

A justificativa do Palmeiras para um preço tão elevado é que o Estatuto do Torcedor exige que os preços dos ingressos sejam iguais em setores correspondentes do estádio. Como para a torcida palmeirense o ingresso naquele setor custa R$ 200, o clube determinou o mesmo valor para os adversários. Mas, após muita reclamação, o presidente Paulo Nobre pediu autorização à Federação Paulista e reduziu o preço.

A torcida do Palmeiras deverá mais uma vez marcar presença em grande número no estádio. Até o momento, foram vendidos 18 mil ingressos para o jogo e o setor Cadeira Gol Norte está esgotado. Os sócios-torcedores puderam comprar entradas com exclusividade até terça-feira, quando os bilhetes restantes ficaram à disposição de qualquer torcedor.

Os torcedores podem comprar ingressos em diversos pontos de venda, inclusive nas bilheterias da arena, até o dia do jogo. As vendas no estádio serão das 10 horas até o intervalo da partida. Já os ponte-pretanos também podem comprar em diversos locais, mas na quinta-feira só adquirirão os ingressos nas bilheterias da arena, das 17 horas até o intervalo.