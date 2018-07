Palmeiras recusa 2ª proposta do Shandong Luneng, da China, pelo atacante Dudu

O Palmeiras rejeitou a segunda proposta, em três dias, do Shandong Luneng, da China, para contratar Dudu. O clube asiático ofereceu 12 milhões de euros (R$ 54 milhões) para tirar o atacante do Brasil. Dentro do planejamento para esta temporada, o jogador é peça-chave no objetivo de conquistar a Copa Libertadores.

A avaliação da diretoria alviverde é a de que perdê-lo neste momento poderia atrapalhar os planos do técnico Roger Machado. Além disso, pesou na decisão a venda de Keno para o futebol do Egito e a lesão do colombiano Miguel Borja, que passará por cirurgia no joelho direito e ficará seis semanas afastado.

Em janeiro, o time alviverde já havia recusado uma proposta do Changchun Yatai, também da China. A oferta foi de 13 milhões de euros (R$ 59 milhões) pelo atacante. Além de não aceitá-la, o Palmeiras renovou o contrato de Dudu até o final de 2022. O atleta está no clube desde 2015.

Neste domingo, o camisa 7 foi poupado e assistiu das arquibancadas à terceira vitória na excursão da equipe pela América Central. Com três gols de Hyoran, dois de Gustavo Scarpa e outro de Bruno Henrique, o time derrotou o Alajuelense por 6 a 0, em San José, na Costa Rica. Segundo Roger Machado, a ausência do atacante ocorreu justamente para não atrapalhar as negociações. Os dois, inclusive, conversaram por alguns minutos dentro do campo, antes do jogo.

O elenco palmeirense chega a São Paulo nesta segunda-feira e inicia preparação para enfrentar o Santos, no próximo dia 19, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que Dudu participe normalmente dos treinamentos nos próximos 10 dias que antecedem ao clássico.

O Palmeiras é o sexto colocado do Brasileirão, com 19 pontos. Neste segundo semestre, o clube ainda disputa a Copa do Brasil, além da Libertadores.