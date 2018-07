Palmeiras recusa propostas de clubes da Europa por dois jogadores titulares

O Palmeiras recusou nesta segunda-feira duas propostas por titulares do time. O Spartak Moscou, da Rússia, apresentou oferta de cerca de R$ 29 milhões pelo atacante Róger Guedes, que ainda tem sondagem do Zenit St.Petersburg, do mesmo país. Outro jogador procurado foi o zagueiro Vitor Hugo, que recebeu procura da Fiorentina, da Itália, disposta a pagar R$ 25 milhões.

As negativas do clube alviverde pelos jogadores se justificam pela vontade em manter o time para a disputa do Campeonato Brasileiro e também pelas propostas não representarem um lucro significativo. A dupla não têm os direitos econômicos pertencentes em sua totalidade ao Palmeiras, que ainda tem acordos que lhe obrigam a gastar pelos dois jogadores.

O Palmeiras é dono de 50% dos direitos econômicos de Vitor Hugo, mas teria que repassar parte do valor de uma possível negociação para a Crefisa - cerca de R$ 6 milhões. A empresa ajudou a bancar a contratação do defensor. No caso de Róger Guedes, a diretoria é dona de somente 25% da fatia e tem um pré-acordo com o ex-clube do atacante, o Criciúma, de comprar em dezembro deste ano mais 25%.