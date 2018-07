Palmeiras recusa três propostas pelo atacante Luan

Internacional, Atlético-MG e Fluminense tentaram contratar o atacante por empréstimo, mas as propostas não interessaram o Palmeiras, que sequer quis abrir negociação para tentar aumentar o valor ou mesmo tentar envolver trocas de jogadores.

A mais recente foi do Internacional. Dunga assumiu o comando técnico da equipe, no último dia 12, e poucos dias depois já solicitou a contratação do atacante, mas a diretoria alviverde recusou fazer acordo. Pouco depois do término do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG também tentaram levá-lo, mas não conseguiram ir muito longe na negociação.

Kleina vê Luan como um jogador importante no esquema tático para 2013, já que pode atuar em várias posições ao longo da partida. No dia seguinte ao término do Brasileiro, o treinador admitiu sua admiração pelo jogador.

"Conto com o Luan para o ano que vem. É um jogador importante, que joga para o time, mas entendo também o fato de que ele pode ser usado como uma moeda de troca, por isso preciso esperar para ver o que a diretoria quer fazer", explicou.

O empresário de Luan, Magrão, acredita que seria bom para o jogador deixar o clube neste momento e ser emprestado para respirar novos ares. Mas o atacante não quer sair e já avisou a diretoria que pretende dar a volta por cima no Palmeiras.

Luan foi contratado junto ao Toulouse por R$ 7 milhões e foi um dos jogadores que mais aproveitou a passagem do técnico Luiz Felipe Scolari pelo clube. Felipão sempre rasgava elogios para o atacante e por diversas vezes disse que ele era o atleta mais importante taticamente do elenco.