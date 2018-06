Palmeiras reduz elenco, mas aguarda possíveis chegadas no meio do ano

A janela do meio do ano deve ser movimentada para o Palmeiras. Nas últimas semanas o clube reduziu o elenco com negociações de jogadores, porém aguarda oportunidades de mercado para se reforçar em breve. O elenco profissional pode chegar nos próximos dias em 27 atletas, enquanto a comissão técnica considere 31 como o número ideal.

O plano é conseguir um reforço para a defesa. O diretor de futebol Alexandre Mattos esteve na Europa em março para procurar um zagueiro experiente para o elenco. Três nomes eram de grande interesse do dirigente: Jemerson, Dante e Naldo.

A equipe tem ainda 28 jogadores à disposição do técnico Roger Machado, mas deve ter a saída de Tchê Tchê para o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, por cerca de R$ 20 milhões. O meia tem treinado separado do restante do elenco e aguarda a definição da negociação. Entre os clubes, já está acertado. Resta somente o acordo salarial do jogador com a sua nova equipe.

Antes dele, o Palmeiras teve a saída do quarto goleiro, Daniel Fuzato, que não acordou com a diretoria a renovação do contrato, além de empréstimos. O zagueiro Juninho foi para o Atlético-MG e o meia Michel Bastos reforçou o Sport. Portanto, o treinador Roger Machado trabalha atualmente com um elenco reduzido em comparação ao início do ano.

O time contou nos últimos dias com as promoções de dois garotos da base. Fernando e Papagaio, de 19 anos, foram promovidos temporariamente para suprirem a ausência de Miguel Borja. O colombiano foi convocado para a Copa do Mundo e se apresentou para compromissos com a seleção do seu país.