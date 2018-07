Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo contra o Coritiba

O Palmeiras diminuiu o preço de ingressos para a partida contra o Coritiba, na segunda-feira, dia 18, pelo Campeonato Brasileiro. A partida no Pacaembu terá três dos setores (laranja, descoberta e azul) com valores abaixo dos cobrados da última vez em que o clube atuou no estádio, em julho, quando bateu o Grêmio por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

Esses três setores estão com o preço R$ 20 abaixo dos valores cobrados contra o Grêmio. A cadeira laranja para o duelo da próxima semana está disponível por R$ 70, a descoberta por R$ 80 e a coberta por R$ 100. A venda dos bilhetes começou na manhã desta segunda-feira, com a preferência para os integrantes do programa de sócio torcedor.

A partida será no Pacaembu porque o Allianz Parque está fechado para a realização de um festival musical, além da operação para troca do gramado. O Palmeiras volta a jogar na arena no clássico com o Santos, dia 30. É a terceira vez neste ano que a equipe jogará no Pacaembu. Além de julho, contra o Grêmio, a outra ocasião foi em abril, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

Os valores dos ingressos são:

Tobogã - R$ 40

Arquibancada Laranja - R$ 60

Arquibancada Verde - R$ 60

Arquibancada Amarela - R$ 60

Cadeira Laranja - R$ 70

Cadeira Descoberta - R$ 80

Cadeira Coberta Azul - R$ 100

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 60