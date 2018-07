Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo na Copa do Brasil

SÃO PAULO - A venda de ingressos para o jogo do Palmeiras contra o Coruripe-AL, quarta-feira, às 19h30, pela Copa do Brasil, começa nesta segunda-feira e com uma promoção. Com o intuito de ver o Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, lotado, a diretoria decidiu reduziu o preço do bilhete das arquibancadas de R$ 30 para R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada).

O jogo será realizado no interior do Estado porque o Pacaembu, onde o Palmeiras tem mandado seus jogos, será utilizado pelo Santos, que vai enfrentar o Juan Aurich, do Peru, na quinta-feira, pela Libertadores. A diretoria do clube não quis utilizar o Canindé e a Arena Barueri, outros estádios onde o clube já mandou suas partidas recentemente.

No primeiro jogo, realizado em Alagoas, o Palmeiras venceu por apenas 1 a 0, gol de Barcos, e não conseguiu evitar a disputa do jogo de volta. Para se garantir na segunda fase da Copa do Brasil, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Derrota por 1 a 0 leva o jogo para a disputa de pênaltis, enquanto que qualquer outro revés classifica o Coruripe. Quem avançar pega o Horizonte, do Ceará.

O torcedor pode comprar seu ingresso pelo site www.futebolcard.com. Enquanto a arquibancada custara R$ 20, a entrada para a cadeira especial será vendida por R$ 160. No Palestra Itália e no Jayme Cintra, os palmeirenses podem adquirir seus bilhetes das 10h às 17h. Em Jundiaí, as vendas acontecerão também no dia do jogo, até o intervalo da partida.