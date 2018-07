Palmeiras reduz preço do ingresso para jogo contra União Barbarense

SÃO PAULO - Buscando atrair maior público para o confronto diante do União Barbarense, a diretoria do Palmeiras decidiu reduzir o preço dos ingressos para a partida deste domingo, às 16h, no Estádio do Pacaembu, válida pela nona rodada do Paulistão. As entradas mais baratas, para o tobogã, tiveram redução de 50% no preço cheio.

Com relação ao preço dos ingressos do jogo contra o Atlético Sorocaba, pela sexta rodada, por exemplo, há um desconto de 25% na entrada para as arquibancadas verde, amarela e laranja, que foram de R$ 40 a R$ 30.

Os setores mais nobres do Pacaembu também estão saindo mais em conta para o torcedor que quiser ver a partida contra o Barbarense. A cadeira azul coberta foi de R$ 200 para R$ 120, enquanto a descoberta caiu de R$ 100 para R$ 60.

A venda começará na terça-feira, para os sócios-torcedores, e na quinta-feira para os demais torcedores, pela internet, nas bilheterias e demais postos de venda. A carga total é de 37.153 ingressos.