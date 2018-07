Palmeiras reduz preço do ingresso para o jogo de volta O Palmeiras inicia na noite desta quarta-feira a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Mas a diretoria palmeirense já pensa no jogo de volta, marcado para o dia 10 de novembro, no Pacaembu, quando espera contar com o apoio da torcida para ajudar o time. Para isso, tratou de reduzir o preço dos ingressos.