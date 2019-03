Palmeiras reelege Del Grande para a presidência do Conselho Deliberativo

O Palmeiras reconduziu na noite de segunda-feira Seraphim Del Grande para um novo mandato como presidente do Conselho Deliberativo (CD) do clube. O dirigente recebeu 146 votos ante 90 do concorrente, Sylvio Mukay, e ficará no comando do órgão por mais dois anos. Del Grande está no cargo desde março de 2017.

A reeleição representa uma vitória política para o atual presidente, Mauricio Galiotte. Del Grande é um dos seus grandes aliados e na disputa pelo comando do CD, derrotou um representante da oposição. Na disputa para o cargo de vice, quem levou a melhor foi Roberto Silva, que também é ligado à situação. Ele vai ocupar a posição que era de Carlos Faedo.

Del Grande também é aliado da empresária Leila Pereira, presidente da Crefisa. A responsável por patrocinar o clube também integra o Conselho Deliberativo do clube e apoiou a campanha do presidente para a reeleição no CD. Juntos, os dois articularam mudanças políticas recentes, como a alteração no estatuto do tempo de mandato de presidente e a votação do aditivo do contrato com a Crefisa.

Nesta terça-feira o time tem compromisso pela Copa Libertadores. A partir das 19h15 a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari recebe o Melgar, do Peru, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da competição.