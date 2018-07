Palmeiras reencontra arena e torcida em último teste antes da temporada

Torcida, Palmeiras e Allianz Parque. O encontro dos componentes que deram tão certo em 2016, na campanha do título brasileiro, será neste domingo, depois de dois meses. O amistoso com a Ponte Preta, às 17h, é o último da pré-temporada e a chance de analisar como o time pode render em campo.

A equipe, que trouxe oito novos jogadores, ainda não terá a força máxima. Jogadores como Moisés e Mina, por exemplo, estão em processo de preparação física e o recém-contratado Guerra aguarda a resolução de problemas burocráticos.

A uma semana da estreia no Paulista, contra o Botafogo, o técnico Eduardo Baptista mantém o mistério em duas posições principais. No gol, Fernando Prass e Jailson devem se revezar no amistoso. No ataque, Barrios inicia como titular depois de Alecsandro ter sido a escolha contra a Chapecoense.

Apesar das ausências, a torcida vive a expectativa de ter o primeiro contato com as contratações. A principal delas, o volante Felipe Melo, será titular, assim como Raphael Veiga, meia ex-Coritiba que tem se destacado na pré-temporada. O meia Michel Bastos pode estrear pela equipe.

"Temos um elenco numeroso. É importante que o atleta veja como estamos sendo coerentes e que ele vai ganhar a oportunidade quando estiver bem", disse o treinador, que reencontra a Ponte Preta, equipe que treinou em 2016.

O jogo tem um significado especial para o elenco do Palmeiras por ser o último antes do fim da inscrição para o Campeonato Paulista. Até quinta-feira os clubes precisam enviar à Federação Paulista de Futebol (FPF) uma lista preliminar com 28 nomes. O atual campeão brasileiro precisa cortar três jogadores.

A situação cria um problema para o treinador, pois como é obrigatório selecionar três goleiros, algum jogador de linha de renome pode acabar fora. "Será muito difícil escolher. Vou usar todo o tempo que me foi dado até soltar a lista e não cometer nenhuma injustiça", disse o treinador.