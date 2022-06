Palmeiras reencontra jovem Patrick de Paula, em busca de afirmação no Botafogo

O Palmeiras reencontra nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, um jovem talento vendido ao Botafogo como a contratação mais cara do clube carioca. Patrick de Paula enfrentará pela primeira vez o time que o revelou para o futebol. Do outro lado, Rafael Navarro revê a equipe na qual brilhou na Série B em 2021. Os dois atletas ainda não engrenaram nos novos ambientes e buscam se afirmar.

Contratado pelo Palmeiras em dezembro do ano passado, Rafael Navarro foi colega de Patrick de Paula nos primeiros meses deste ano. Ele não chegou com o status de goleador de que tanto precisa o time alviverde. Não era o tão sonhado camisa 9. Veio como uma aposta e sem custos.

O jogador demorou a desencantar, mas quando o fez, se tornou o artilheiro da Libertadores, com sete gols. Em uma só partida, diante do Petrolero, da Bolívia, Navarro balançou as redes quatro vezes. Porém, estes sete gols foram os únicos pelo Palmeiras e ele ainda não foi capaz de manter uma regularidade. Ainda assim, tem sido defendido das críticas por Abel Ferreira. No último domingo, o atleta perdeu uma chance valiosa na cara do gol e foi alvo de reclamações dos palmeirenses.

Do outro lado, Patrick de Paula tem sido uma decepção aos botafoguenses que esperavam gols e boas atuações do garoto, decisivo nos tempos de Palmeiras, mas também criticado pela postura em campo em algumas ocasiões.

O magnata John Textor investiu R$ 33 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos do jovem meio-campista e trazê-lo ao Rio, sua terra natal. Ao tornar-se a contratação mais cara do Botafogo, Patrick reconhece que a pressão existe, mas disse que isso não o abala.

Depois de um começo ruim, Patrick vinha demonstrando que poderia deslanchar ao marcar gols em duas partidas seguidas no mês passado. No entanto, ele perdeu a bola que gerou o contra-ataque do segundo gol do Goiás na última derrota botafoguense e saiu vaiado de campo. Torcedores enxergam uma certa indolência no meio-campista.

É provável que tanto Navarro como Patrick não comecem entre os titulares nesta quinta. No Palmeiras, Weverton e Danilo retornaram da seleção, mas ainda são dúvida, já que enfrentaram quase 30h de voo do Japão a São Paulo e vão treinar com o grupo apenas nesta quinta, dia do jogo. Raphael Veiga teve lesão na coxa direita confirmada e está fora, bem como os zagueiros Gustavo Gómez e Benjamín Kuscevic, com suas respectivas seleções. Zé Rafael levou uma pancada no joelho contra o Atlético-MG, mas vai para o jogo.

No Botafogo, a principal baixa é a ausência do atacante Diego Gonçalves, com dores no músculo posterior da coxa no treino

O jogo vale ao Palmeiras o retorno à liderança. Invicto há 15 partidas, o time de Abel Ferreira tem 16 pontos e, se vencer, ultrapassa novamente o Corinthians, que tropeçou no Cuiabá. O Botafogo tem 12 pontos e luta para se aproximar dos líderes.

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez; Gabriel Menino (Danilo), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Saravia, Kanu, Víctor Cuesta e Hugo; Lucas Fernandes, Luiz Oyama e Tchê Tchê; Vinicius, Erison e Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

Juiz: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque

TV: Premiere.