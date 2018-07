Palmeiras reforça ligação entre base e time principal

"Esse processo fortalece a transição dos atletas do sub-20 ao elenco principal", disse o treinador do time palmeirense desta categoria, Diogo Giacomini, em entrevista ao site oficial do Palmeiras, publicada nesta quarta-feira. Visando a melhor integração das categorias de base ao grupo profissional, desde 2013 a equipe principal disputa jogos-treino contra os plantéis sub-17 e sub-20 palmeirenses.

No sábado, Gareca comandou uma partida da equipe principal do Palmeiras contra a sub-20 na Academia de Futebol. "O intercâmbio garante que os jogadores subam mais preparados e, aos poucos, adquiram a exigência competitiva que o profissional exige", afirmou Giacomini.

As atividades de intertemporada vão ajudando o Palmeiras a se preparar para a continuidade do Brasileirão e da Copa do Brasil no segundo semestre. A próxima partida do clube será contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho, fora de casa.