Palmeiras reformula programa de sócio-torcedor

Através de um ranking, os sócio-torcedores que mais comprarem ingressos e forem ao estádio terão prioridade na pré-venda das entradas para os jogos do Palmeiras. Além disso, todos os planos oferecem agora a possibilidade de os titulares incluírem dependentes.

O Avanti também passará a funcionar como um clube de vantagens que oferecerá, além de descontos em empresas credenciadas, experiências como conhecer os ídolos do time e as instalações do Palmeiras.

Foram criados dois planos Premium. O Diamante, por R$ 599,99, garante ingresso de forma gratuita para a cadeira azul do Pacaembu. Nesse plano, o titular pode ter dois dependentes sem custos, com ingresso garantido para a Cadeira Azul e 50% de desconto.

Já o Esmeralda, por R$ 299,99, dá desconto de 50% no mesmo setor. O titular também pode inserir um dependente, também com ingresso garantido para a Cadeira Azul, mas sem desconto.

Os planos de sócio-torcedor já existentes tiveram os nomes modificados. O Platina (Meu Palmeiras) custa R$ 139,99 por mês com 100% de desconto em todos os setores do Pacaembu, exceto Cadeira Descoberta Manga e Cadeira Azul, com apenas 50% de desconto. Já o Ouro (Sou Palmeiras) custa R$ 69,99, têm entre 100% e 50% de desconto no ingresso, dependendo do setor.

O Prata (Minha Vida é Você) tem mensalidade de R$ 19,99 e dá 50% de desconto, exceto na Cadeira Azul Coberta. O sócio do clube, porém pode se associar a esse plano, pagando apenas R$ 9,99 por mês.

Outro plano criado, o Bronze, atende torcedores que não moram na cidade de São Paulo, custará R$ 9,99, dará acesso à pré-venda, mas sem descontos. Mais detalhes podem ser encontrados no site do programa de sócio-torcedor do Palmeiras (http://www.avantipalmeiras.com.br/).